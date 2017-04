Germanwings-Absturz Lubitz’ Familie zweifelt an Dauerdepression

Editorisches Der schnelle Zugriff auf diese Seite : mai2.eu eingeben. (spezielle Dateien sind auffindbar a) per Überblick , b) durch googlen z.B. "medienanalyse + Rumsfeld" c) durch URL-Eingabe, dann aber vollständig: "medienanalyse-international.de" und angehängt /gleiwitz.html oder /robincook.html usw.)

"Man kann da doch nichts machen..."

Email an den Regierenden zum Anschlag in St. Petersburg:



"Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister,

Schande über Sie und die übrigen Verantwortlichen, das Brandenburger Tor noch dem Anschlag von Sankt Petersburg nicht in den russischen Nationalfarben anzustrahlen! Die Begründung des Senatssprechers ist ja nicht auf seinem Mist gewachsen, sie gibt vielmehr die Haltung des Senats als Gremium wieder, dem auch jemand angehört, der für Kultur zuständig ist. Geschichte ist Teil der Kultur, sie wird jedoch in diesem konkreten Fall von der Bürokratie beiseite geschoben: keine Partnerstadt von Berlin. Diese Begründung ist derart fadenscheinig, auch mit Blick auf Orlando, dass man sie mit Fug und Recht als Tarnkappe bezeichnen darf: einmal Frontstadt, immer Frontstadt. Als ob Berlin und Sankt Petersburg nicht durch grauenhafte historische Ereignisse enger verbunden wären, als durch jede formale Partnerschaft. Oder sollte dem Senat unbekannt sein, dass die ab 1941 von der Wehrmacht belagerte Stadt damals Leningrad hieß? Angesichts der Qualität der Berliner Politischen Klasse insgesamt wäre ich nicht überrascht.

Die Senatsentscheidung ist im Übrigen auch vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass im Hauptstadtportal für die Rekrutierung russischsprachiger Komparsen durch die US Army geworben wurde. Was denkt darüber wohl ein Bürger in Russland, der sieht, dass deutsche und andere NATO-Verbände im Baltikum 150 Kilometer vor der 1941 belagerten und ausgehungerten Stadt stationiert sind? Was denkt sich eigentlich ein Kultursenator, der einer Partei angehört, die ausweislich ihres Programms eine Friedenspartei sein will? Oder gilt für Ihn das bekannte Dictum Ludwig Thomas, selber dieser Profession angehörig, über Juristen? Die sollten doch wenigstens einen zentralen Grundsatz ihres Metiers verinnerlicht haben: audiatur et altera pars.

Sollte die seit dem Ende des 2. Weltkrieges in Berlin mehrheitlich anzutreffende Provinzialität seines politischen Führungspersonals die tiefere Ursache für die Entscheidung sein, plädiere ich für die Einsetzung eines Bundeskommissars nach Artikel 37 Grundgesetz. Das würde Berlin übrigens in vielerlei Hinsicht guttun.





Mit freundlichen Grüßen

Jochen Scholz, Berlin"

" und von wo verdammt nochmal kamen überall diese ganzen Schuhe her?" (Zitat Marco Voss)

Drei Nothelfer , die nicht helfen durften:

Balken

"Entsprechende Fälle müssten aufgearbeitet werden."

-------------------------------------

Berliner Blutlachen:

-------------------------------------

Polizeiopfer in München



-------------------------------------



Mafija oder mafinein?

"In Deutschland geschieht das nur gelegentlich, auch weil gerne so getan wird, als wäre die Mafia hier kaum präsent. Wenn sie doch einmal auffällig wird wie 2007 in Duisburg, wo bei einer Fehde zwischen zwei Clans der ’Ndrangheta sechs Menschen hingerichtet wurden, oder vor zwei Jahren am Bodensee, wo acht Mitglieder der kalabresischen Organisation festgenommen wurden, vermitteln Polizei- und auch Presseberichte nicht selten den Eindruck, es handelte sich um „inneritalienische“ Angelegenheiten."

Was sie ja auch sind - wenn sie Mafia heissen. In Deutschland heisst das "gut vernetzt sein". Oder "sich auskennen". Omerta wird hier anders ausgesprochen: "sich bedeckt halten". Hauptsache, dass eine Hand die andere wäscht. "Fehlplanungen" sind das Resultat - beim Flughafen BER oder Stutthgart 21. Nicht dass es dabei um viele Milliarden ginge. Nur Planungsfehler. Terror wird auch nicht mittels kalabrischer Dunkelmänner ausgeübt. Bei uns sind das "Amokläufer" oder "Islamisten", die sich allerdings weniger durch innige Frömmigkeit, sondern eher durch Kleinkriminalität und Beziehungen zur Polizei auszeichnen. Aussagen gibt es hier allerdings auch nicht - da sei der Kopfschuss vor. Den sie sich selbst beibringen, was die Gerichtsmedizin-Superheroes bestätigen.

------------------------



Diese Pentagon-Fotos des FBI setzen allen Schwachsinns-Theorien bzgl. "Rakete" etc. ein Ende.

Einzig MAI hatte damals darauf hingewiesen, dass das FBI all die Beweise und Fotos besitzt, sie aber wie alles andere nicht heraus rückt. Sie tun es dann, wenn es ihnen passt.

Noch besteht die Möglichkeit, die Herren Bush und Rumsfeld und manche mehr auf den Stuhl zu setzen.

Donald Trump Promises to Reopen 9/11 Investigation if Elected

https://worldnewsdailyreport.com/donald-...f-elected/



und

Pentagon Plane Puzzle + David Chandler: Going Beyond Speculation

https://www.youtube.com/watch?v=E9-O6iqJnOA



Ja - Warnung oder Eröffnung des investigativen Geschehens. Wir werden sehen.

--------------------------------------------------



An alle, die nach Informationen zu London suchen:

Germanwings

"Augenzeuge" vom Weihnachtsmarkt:

BERLIN-MANN

Erstmals will sich die Familie des für den Germanwings-Absturz verantwortlichen Co-Piloten vor der Presse äußern. Sie zweifelt die Ergebnisse der Ermittlungen an.





Merkel erlaubt Wahlkampf eines

ausländischen Staatsmanns in Berlin!

Art. 5 - das ist der Artikel mit der Zensur, die nicht stattfindet. Jeder hat das Recht ... usw- damit ist nicht jeder Deutsche gemeint, sondern jeder. Die Würde des Menschen gilt auch nicht nur für Deutsche. Und "Art. 3.(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich." besagt nicht "außer Ausländer, außer Frauen , außer Muslime. Wenn sich das GG nur an Deutsche wendet, sagt es das schon ganz genau:

Art. 33.(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

Also: wenn da jemand in Deutschland kriminell wird, ist es egal, ob er Deutscher oder Ausländer ist. Er wird gleich behandelt. Er darf auch als US-Bürger oder Türke reden wie er mag - im Rahmen der gesetze natürlich, die z.B. Volksverhetzung unter Strafe stellen. Oder Verächtlichmachung, beleidigung usw.. Das weiß man allerdings erst , nmmachdem das gesagte auch gesagt wurde.



Nun kommt das große ABER: aber nicht jedermann aus einem anderen Staat darf hier einreisen. Nicht jeder Flüchtling, nicht jeder Minister, Staatspräsident oder Krimineller. Dafür gibt es Passgesetze und vieles mehr, die das regeln, außer wenn Frau Merkel per ordre mufti (sie hat es mit muslimisch-arabischen Kulturinstitutionen, hier den Muftis) anderes beschließt.

Staatsgäste werden (selten, z.B. Waldheim) normalerweise auf diplomatischem Wege ferngehalten. Zur Not macht man es öffentlich : "persona non grata" - das gilt (schön öfter mal) für spionierende Botschaftsangehörige.

Anders gesagt: die Niederlande sind den völkerrechtlich korrekten Weg gegangen (übrigens allein aus Wahlkampfgründen), zu dem sich die Merkel-Regierung nicht entschließen konnte. Da murkst man lieber über Bürgermeister, Feuerwehrverordnungen und Brandschutz herum, um Säle zu verwehren. Peinlich. Anstatt würdevoll in den Konflikt zu gehen und ihn auszuhalten oder eben liberal das GG in seiner Liberalität anzuwenden.



NATÜRLICH geht es um Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei, was man bekanntlich laut UN-Charta unterlassen sollte. Aber unsere Regierung hat nicht die Eier, klar dazu zu stehen und zu sagen: "Uns passt Euer Kurs nicht, Eure Verfassungsänderung" und die Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Merkel versucht, ein bißchen schwanger zu sein. Eine peinliche Show. Zumal die inhaltliche Begründung, also Einführung von Todesstrafe und Präsidialsystem) heuchlerisch ist: mit x anderen Ländern, die so organisiert sind, unterhält Deutschland beste Beziehungen. Z.B.:



215.000 Menschen kamen zur Siegessäule, um die Rede von US-Präsidentschaftsbewerber Barack Obama zu hören, fünf Millionen Menschen sahen am Fernseher zu - und Barack Obama sah aus wie der kommende US-Präsident.

Das Bundesverfassungsgericht sagt zu alledem:

"Soweit ausländische Staatsoberhäupter oder Mitglieder ausländischer Regierungen in amtlicher Eigenschaft und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität in Deutschland auftreten, können sie sich nicht auf Grundrechte berufen. Denn bei einer Versagung der Zustimmung würde es sich nicht um eine Entscheidung eines deutschen Hoheitsträgers gegenüber einem ausländischen Bürger handeln, sondern um eine Entscheidung im Bereich der Außenpolitik, ..."

Woraus wir wiederum folgern können: unsere regierung kann da tun oder lassen, was die Außenpolitik so als Richtung vorgibt. Wir folgern aber auch: als Zivilpersonen, also ohne Betonung der amtlichen Eigenschaft, stehen türkischen Politikern durchaus Rede- und Meinungsfreiheit zu. Darüber hinaus gilt noch ein Recht für die weit über eine Milllion Zivilisten, die ein Recht darauf haben, sich informieren zu lassen. Ein Kompromiß wie z.B. die Übertragung einer Rede als Videoschaltung ist also durchaus drin.

--------------------------------

Wir sollten mal wieder über Autobahnen reden :-))

---------------------------



Herr Wendt ist Diener zweier Herren:

---------------------------------



Als MAi mal wieder etwas verpasst hatte:

Sagt Uhl (CSU).

Dabei dachte ich, das Grundgesetz gelte noch: Art. 5, das ist der Artikel mit der Zensur. Da ist von "Schranken" der Gesetze die Rede. Würden z.B. ein türkischer Minister oder Heinz Piepenbrink auf einer Veranstaltung oder in einem Flugblatt zu Straftaten aufrufen, Mord und Totschlag propagieren oder Kriegshetze betreiben, bekäme er Ärger mit der Staatsanwaltschaft. Obwohl- beim Thema Kriegshetze drückt die, wenn es sich um deutsche Minister handelt, oft ein Auge zu. Jedenfalls muss das erst einmal getan werden, dann ist es justiziabel. Der Redetext im Kopf ist so recht nicht greifbar als Straftat.

Kurz und gut: JEDER (auch Ausländer) hat Redefreiheit. UNd Uhl versucht, wieder die Zensur einzuführen. Und was ein türkischer Minister für gut oder für schlecht in seinem eigenen Land hält, geht und Uhl und mich und Sie nichts an. Allerdings haben auch wir dazu eine Meinungs- und Redefreiheit. Sogar Uhl im Deutschlandfunk. Wozu MAI allerdings ebenfalls wiederum eine Redefreiheit hat.



Übrigens habe ich auch eine Meinung zu diesem türkisch-deutschen Journalisten.



Kolumne von Deniz Yücel"

Man kann diese Meinung Yücels haben. Ist nicht verboten. Warum sich allerdings diejenigen, die nach dessen Meinung am besten gar nicht mehr existieren sollten, sich für den herrn einsetzen sollen, ist mir unbegreiflich. Wenn er etwas mit der Terror-PKK zu tun hat, gönne ich dem Herrn die türkische Strafe nach türkischem Recht und Gesetz - ich selbst existiere ja gar nicht mehr, oder kaum noch. Samt meiner Sprache und Stimme, die ich also auch nicht erhebe, bestimmt nicht für ihn.

----------------------------------------



Zweiter Workshop für die Rahmenkonzeption zur Bewältigung eines Massenanfalls Verletzter im Zivilschutz

19. Dezember? War da nicht etwas in Berlin? Irgend so eine MANV-Übung auf dem Breitscheidplatz? (Das event der AKNZ selbst fand natürlich ein wenig früher statt. Und auch nicht in Berlin, sondern wahrscheinlich in Ahrweiler. Aber Tsokos von der Charité mittenmang dabei (vorne, 2. von rechts)

"BBK













Richard Gutjahr schon wieder mit dem Gesetz in Konflikt:



z.B.: Unlauter handelt, wer

1. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;

Der - mir übrigens nicht sonderlich sympathische - Kopp-Verlag hat die Hintergründe.

Das Focus-Video im folgenden Link wurde vom Focus aus dem Netz genommen. Dass es mal existiert hatte, zeigt u.a. dieser Welt-Artikel. War wohl zu brisant in der Aussage...

Abfangmanöver gefilmtSo ergeht es einem Flugzeug, das unangemeldet in den deutschen Luftraum eindringt

Nichts Aufregendes. Zwar nicht gerade alltäglich, aber in 70 Jahren NATO in allen NATO-Staaten (und übrigens auch anderen Staaten) völlig normal.

Nur bei 9/11 fehlte die Luftabwehr, satte zwei Stunden lang. Auf EU-Verhältnisse übertragen: das entspricht der Flugzeit eines Bombers von Berlin nach Moskau oder von Frankfurt nach Gibraltar, von Inverness nach Budapest oder von Rom nach Oslo. Vier Flüge nicht abgefangen weisen direkt auf das Einwirken des Pentagon hin, auf die Täterschaft der US-Regierung.

"...Das mus auch Sonntagnacht um 3 Uhr perfekt klappen.."

- und deshalb wird der scramble tagtäglich geübt. Natürlich nicht mit den zwei Maschinen und deren Besatzungen in Bereitschaft, sondern mit den anderen - was wiederum bedeutet, dass Ernstfall und Übung streng geschieden sind, und dass nicht nur ein bzw. zwei Maschinen bereit sind, sondern dass immer auch ein backup vorhanden ist. Und all das gilt natoweit, also genau so und erst recht in den USA, und auch am Dienstag, dem 11.September ab 8 Uhr bis 10 Uhr.



-----------------------------------------------------



Linker Verschwörungstheoretiker verhaftet...

"

Das Positive zuerst:endlich nimmt sich mal jemand aus dem linken Umfeld des PD Menzel an und seinem Wirken. Bisher wurde immer nur auf den VS gebasht mit dem bekannten und vorhersehbaren Erfolg, dass aus Geheimhaltungsgründen nichts Genaues zu erfahren ist.Aber auch hier eine Mutmaßung nach der anderen über die Motive Menzels. Anstatt Fakten, strafbare Tatbestände zu benennen.

Strafvereitelung im Amt ist doch wohl das Mindeste. Und folgende fehlende Fakten:

- das Wohnmobil/ ein Wohnmobil steht immer dort am Tatort - siehe Google Earth, Fotos hier auf MAI

- der Zeuge -angeblich - für das angebliche Verladen der Fahrräder in den Bus wurde von der Polizei abgeschirmt gegenüber einem ARD-TV-Team

- die gesamte Argumentation Menzels, er sei durch verladene Fahrräder auf den Bus als Fahndungsziel gekommen, is nachweislich erlogen.

- usw. Es geht nicht um "unprofessionelles Verhalten" mit vorsichtig unterstelltem Konjunktiv-Motiv, sondern um Lügen und Verletzungen von Dienstvorschriften und Falschaussagen und undund. Um Mitgliedschaft in einer terroristischen vereinigung.



mehr



Was in einer Petitesse aufscheinen kann:





--------------------------------------------



Keine Namen, keine Fotos, keine Inhalte,

keine Beweise

Einfach NICHTS - wie an dem Tag, als Gauck angeblich Verletzte in der Charité besuchte: überall auf der Welt werden da Fotos des jeweiligen Staatspräsidenten mit dem betreffenden Opfer am Krankenbett gemacht. Nur nicht in Berlin.







Weihnachts-Opferpuppen

Sehen Sie ein Opfer unter dem Berliner Breitscheidsplaz-LKW?

Nein? Da ist aber eins - hier im Video zu sehen. Allerdings wird da noch am Holz gebastelt und über die Puppen bzw. Schauspieler rübergestiegen ...

Achten Sie auf die Plane. Die ist unzerschlitzt. Weiter unten hatten wir auf den Planenschlitzer aufmerksam gemacht. Jedenfalls gibt die Plane einen Hinweis auf die Zeitabfolge. Erste Aufräumarbeiten hatten schon dazu geführt, dass Bretter an die Reifen der Hinterachse gelehnt wurden.





Terror in Berlin: Eine Inszenierung, oder wahr?

... und wer legt fest, was in der Zeitung steht? Wie Journalisten arbeiten, ist vielen Menschen nicht klar, deshalb vertrauen sie Medien nicht mehr. Dabei hat sie die Demokratie so dringend nötig.

Ein Schenkelklopfer aus dem ehNaMag mit Bürgerbeschimpfung: "...nicht klar, deshalb vertrauen sie Medien nicht". DESHALB als, weil die Leute nicht durchblicken. Doofe Leute, unmündig (das Wort "mündig" kommt wirklich vor!

nachdenKEN über: Donald Trump und Antiamerikanismus

Terror in Berlin: Eine Inszenierung, oder wahr?



Nehmt es verdammt noch mal zur Kenntnis!



fünf Phasen des LKW

"Der Verfassungsschutz hat die Phantombilder, die die Ermittler der Sonderkommission (SoKo) Parkplatz ab 2007 für die Fahndung nach den Polizistenmördern erstellen ließen, offensichtlich nie bekommen. Er hat damit also nie arbeiten und bei der Tätersuche mithelfen können.

Das rückt erneut das fragwürdige Handeln der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn in den Blickpunkt, die der SoKo Parkplatz jegliche Veröffentlichung eines Phantombildes zu Fahndungszwecken untersagt hatte. Selbst intern wurde dieses Mittel zur Aufklärung also sabotiert."

So beschreibt Moser den Tiefen Staat in Deutschland - und begreift ihn zugleich nicht.

Dönermorde/"NSU"

Kampf gegen Steueroasen



Sven Giegold Interview im Deutschlandfunk



---------------------------------------------------------







Wie rechtfertigt man einen Präsidentenerlass, der weltweit für Empörung sorgt? Ganz einfach, man erfindet einen Terroranschlag - so wie Trump-Beraterin Kellyanne Conway mit dem "Bowling Green Massaker"."

Was es nicht alles gibt. Das ehNaMag deckt es auf. Den Terror des Weihnachtsmarktstheaters ausgenommen.... Dieser Berliner Terror ist alternativer Fakt und dient der Strategie der Spannung, wird also nicht untersucht.

Und wer hat`s erfunden? Die ...Urmenschen. Es ist doch alles uralt.

"Im Führerhaus liegt wahrscheinlich noch ein Mensch."



... was Jan Hollitzer (in Min 06.23) alles so weiß (ohne mit einem Polizisten gesprochen zu haben) in seinem Video - nicht aber der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr Sven Gerling (Min 07:03) eine halbe Stunde später:"...einen tragischen Unfall" von einem Beifahrer mit Messerstichen und Kopfschuss scheint er nichts zu wissen ....

Das alles ist mit diesem Reporter im Video ( Min 0:45) nicht abgesprochen, der sich von der Polizei hatte berichten lassen, da seien ZWEI Fahrer aus dem Führerhaus geklettert.

Hollitzer erzählt also das Narrativ, das später gelten soll, Gerling macht in "unwissend", trägt aber bzgl. der Toten und Verletzten das Narrativ mit.







---------------



Hessens Journaille, Hessens Terror"ermittler":







--------------------

Böses, böses Tunesien:

WARUM sollte Tunesien





Berliner Anschlag: Verhallte Warnungen aus Marokko



Und wieder einmal ein passender Leserkommentar:



Dass da bis heute nicht einmal die Liste der Opfernamen bei den angeblichen Todesopfern vorliegt, geschweige eine Liste der Verletzten - geschenkt.

Dass dabei die Todesumstände der Opfer Person für Person ungeklärt sind: die israelische Regierung spricht beim israelischen Opfer Daliah z.B. von einem Verkehrsunfall, bei der Beerdigung in Herzliah war kein Regierungsvertreter dabei. Aber auch beim Deutschen Sebastian B. schrieb die MOZ von fehlender offizieller Bestätigung. Und so weiter.

Die Augenzeugen, die Verletzten: Schauspieler wie LaGrassa, "zufällig" anwesende Journalisten gleich im Dutzend, die Feuerwehr-Sanis offensichtlich im Übungsmodus.

Falls das 16,5-Meter Ungetüm überhaupt auf den Weihnachtsmarkt fuhr, dann nur im Schneckentempo - also ohne Gefahr für Menschen.

Offensichtlich wurde der LKW "dekoriert" mit Trümmern, Nachbearbeitungen allüberall: die Brieftasche Amris, die Frage, wann denn der Fahrer starb, keine Stories von Ersthelfern, kein Blut, kein Verbandsmaterial auf den Bildern zu sehen, erst recht keine Köpfe - auch nicht von Ersthelfern, Budenbesitzern usw.. Wenige angebliche Augenzeugen wurden am nächsten Tag nachgereicht - und waren zufällig Journalisten, die sich gegenseitig interviewten.

Sprachpolizei und Selbstzensur

Ja, das musste doch mal gesagt werden.

Leider handelt es sich nur um die Spitze eines Eisbergs. Denn gehen wir z.B. in die tiefenpsychologischen Dimensionen des Phänomens, stoßen wir auf die Angst. Angst und Furcht und Borniertheit gehen Hand in Hand mit der Verbreitung derselben - bei den Faschisten. Angst vor Ausländern, Angst davor, mal allein dazustehen, Angst vor Blamage, vor Unsicherheiten, Regellosigkeit usw..

Unsere Sprachpolizisten im "linken" Gewand haben diese Ängste auch und verbreiten sie zugleich als Furcht. Ein selbstvergewisserndes "Genau!" als Punkt an die inhaltsleere Zuschwafelung gesetzt, schon haben wir den modernen Diskurs, der mit Amerikanismen als Hirnersatz gepflastert ist. Wir "lernen" etwas statt es zu erfahren usw. Ich spare mir das weitere Aufzählen, es gibt Abhandlungen dazu.

Wichtiger ist ein anderes Beispiel für den Eisberg.

Ein Land, das peinlich darauf bedacht ist, Widersprüche zu vermeiden, pflegt auch die Vermeidung von kontradiktorischen Informationen. Wenn man als angeblich Linker, als Pseudodemokrat nicht, noch nicht oder womöglich absehbar nie eine Wahrheit über einen Sachverhalt erfahren kann/hat, nimmt man lieber die offizielle Fama als auch nur den widersprechenden Fakt daneben zu stellen. Bei 9/11, Paris, München, oder jetzt Berlin: Informationen, Fakten gelten schon als "Verschwörungstheorie", wenn sie auch nur der Polizeiversion der jeweiligen Geschichte widersprechen könnten. Recherche findet nicht statt. Auch nicht hier auf Telepolis, nicht auf den Nachdenkseiten, Freitag, JungeWelt usw.. Bewvor nicht die richtig wahre Wahrheit, der endgültige Faktenstand, schlicht der Täter gefunden ist (von Spiegel online in Verbindung mit der NY Times), bleibt die offizielle VT, das Narrativ der Herrschenden erhalten, und sei es noch so absurd. Die Sprache kaschiert diesen Sachverhalt. Konkret: in Ermangelung eines anderen Täters in Berlin heißt es in den sich seriös gebärdenden Medien "der mutmaßliche" Täter Amri. Statt der "angebliche", was ja beinhalten würde, dass bisher nur seitens der Dienste, der Polizei und des GBA Amri angeschuldigt werden. Dass Amri tot ist (pflichtschuldigst) und seine Papiere (ordentlichst) hinterließ, enthebt unsere ach so seriösen Medien von der Tatsachenfeststellung, dass Amri keinen Verteidiger hat, dass keine Beweise vorliegen und dass alles, was das Berliner Geschehen in Zweifel ziehen könnte, deshalb noch nicht einmal erwägt wird. Es kommt nicht vor.

Märchen zu Tatsachen

"Mit Hunderten von Veranstaltungen, dem Sponsoring von Forschern und Universitäten, der Pflege von hochkarätigen Beiräten und, nicht zu vergessen, mit Hilfe sogenannter Medienpartner wie der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Welt“ sowie gleich vier Journalistenschulen ist es dieser Organisation dann gelungen, ein Märchen in eine allgemein anerkannte Tatsache zu verwandeln, nämlich die Erzählung, Deutschlands Familienunternehmen würden massenhaft durch die Erhebung von Erbschaftsteuern in den Ruin getrieben und dadurch Arbeitsplätze vernichtet." Alternativer Fakt in postfaktischer Zeit eben.

"Nizza: Anatomie eines Anschlags (Teil 1) "

Wikipedia vernichtet im üblichen Stil die Seriosität des Nexus Magazins. Tut das der Nizza-Recherche Abbruch?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hindernisfahrt für einen LKW

2. Teil: P wie Perspektiven

Die Frage lautet: wie um alles in der Welt schaffte es der Fahrer des Weihnachtsmarkt-LKW, diese 60 Meter mit der angeblichen Geschwindigkeit von 60 km/h zu durchkurven?

[Antwort vom 31.3.2016: es liegt an der Geschwindigkeit. Nach dem Nachmessen des Orts und einer Simulation kann ich definitiv sagen: der LKW konnte da durch - langsam und vorsichtig, also keine Opfer produzierend. Meine vorherigen Ausführungen weisen den falschen Weg in die Annahme, physisch passe der LKW nicht durch. Er passt aber. Näheres folgt]

Die Perspektive lässt die Fußgängerampel nicht in der Mitte des Überwegs stehend erscheinen, da gehört sie aber hin, unbeschädigt am Tag danach.

In dieser Ansicht sieht die Lücke zwischen der kleinen Ampel und der Straßenschilder tragenden Ampel noch enger aus. Aber das täuscht. Wir müssen messen, so gut es geht. Die Bude links des potentiellen Fahrwegs hat nur am Dach eine Beschädigung. Diese Buden sind 2 Meter tief.

Der Bus ist 2,55 Meter breit. Fünf, höchstens 6 Meter steht die linke Bude demnach -in der Fluchtlinie des linken Fußgängerweg-Streifens, im Weg des LKW und hat nur eine Dachbeschädigung.

In einem andere Jahr, aber ohne Verzerrung:

Dieses Bild hätte sich also dem LKW-Fahrer geboten, wenn er dort reingerauscht wäre. Vergrößert heisst das: nicht die 7-Meter-Lücke zwischen Ampel und Lampe, sondern die vielleicht 4 Meter zwischen Ecke der linken Bude in der Flucht und der rechten Bude wäre die Einfahrt. Beide Buden standen wie Ampel und Lampe...

Hinten aber sieht man die andere Seite der Budengasse - die dort ebenfalls unbeschädigt blieb. Durch diese Lücke passt ein 2,55 Meter breiter Sattelzug ebenso wie ein Feuerwehrauto. >Nur ist der LKW des 19.12.2016 volle 16,5 Meter lang. Heisst: wenn er an der linken Bude, das Dach rammend, vorbei gefahren wäre, hätte er noch mehr als 10 Meter in der Hardenbergstr. Innerhalb der acht folgenden Meter bis zur rechten Budengasse muss der Truck nach links einschlagen. Mir ist unverständlich, wie der Sattelauflieger nicht rechts die Bude oder links Ampel und Bude umgesäbelt hat. In dem Moment, in dem der Truck direkt vor dem Ende des geraden Weges nach links einschlägt, befinden sich noch ca. 4 Meter des Aufliegers in der Straße. Und in der Budengasse stehen - zwar auf der rechten Seite - noch kleine Bäume und Tischchen im Weg, so dass unser LKw noch schärfer einschlagen muss und dementsprechend noch mehr den Auflieger nach links zieht.

Was dann mit dem Heck passiert, ist in diesem Video (seitenverkehrt) schön sichtbar. Betroffen wäre hier also die rechte Bude gewesen.

Oder man sehe sich diesen Film bzgl. des Platzbedarfs an.

Ausschließen kann ich - ohne genaue Maße - das Kunststück nicht. Aber ausschließen kann ich eine Menschen gefährdende rasende Fahrt, denn schon allein die Ladung hätte einen solchen Schleuderkurs mit voller Geschwindigkeit nicht mitgemacht. Zum Abschätzen rate ich übrigens: nehmen Sie den perspektivisch wenig verzerrten Bus auf dem Foto - er ist ähnlich lang wie der LKW, führt das Gelenk aber in der Mitte.

----------------------------------------

Die ukrainischen Opfer.

Wochenlang gab es nur ein Todesopfer aus der Ukraine - vgl. Wikipedia.

Dann kam Tochter Valeriya dreiteilig in der BILD, sie beklagte den Tod beider Eltern namens B.

So wurde endlich einmal Opfern ein Gesicht gegeben: Mama Anna zwischen Glühweintasse und Glühweinstand, ein übliches Fotomotiv nicht nur bei Alkoholikern, und gänzlich ungefälscht.

Sogar Nachrufe gab es nun:

Liebe Vereinsmitglieder, in der 2. Januarwoche 2017 erhielten wir die traurige Nachricht dass unser Vereinsmitglied

zu den Opfern des Anschlages vom 19. Dezember 2016 am Breitscheidplatz gehören.

Es macht unfassbar traurig dass durch eine Wahnsinnstat zwei liebe und lebensfrohe Menschen aus unserer Gemeinschaft gerissen wurden.

Aus dem anonymen B. war Bagratuni geworden.

Endlich zog auch der Arbeitgeber nach mit einem Nachruf. Am 28.1. wurde es auch mal Zeit. Es muss ein herber Verlust für die Firma gewesen sein. Jetzt nach einem Monat beginnen sie zu trauern.

Da man dort die Personalakten schon geshreddert hatte, waren leiderleider keine Fotos aus der Akte mehr zu finden, etwa die Bewerbungsbilder, auf denen die Menschen sich doch meist in dem günstigsten Licht zeigen wollen, das für einen Job verfügbar ist.

Leider haben auchh alle Kollegen keine Fotos der beiden gehabt, von Tagungen, Konferenzen, aus der Arbeit, von Betriebsfeiern - obwohl doch beide so heftig integriert waren und angesichts ihrer Arbeit auch fachlich geschätzt wurden.

Es ist ein Kreuz. So musste dann die Firma 4flow auf das Bildmaterial der Engländer zurückgreifen:



http://www.dailymail.co.uk/news/article-...ttack.html

Die Borsovs aus der Daily Mail heissen nun Bagratuni ? Naja- das beginnt ja auch mit B.

Jetzt kann man ja sagen, B-Namen seien doch nicht so wichtig. Und die Bagratunis scheint es real gegeben zu haben in dem Verein - zumindest im Jahre 2015. Doch dass der Nachruf im Dezember 2017 geschrieben wurde, ist mehr als kurios, denn handelte es ich um einen Tippfehler im Jahr, kann ein Nachruf im Dezember dennoch nicht geschrieben worden sein, wenn man erst in der "2. Januarwoche 2017" Bescheid bekommt.

Es gibt ein weiteres Opfer aus einer Berliner Logistik-Firma - aber diese Firma zeigt keine Trauer!

"Die Mutter eines fünfjährigen Sohnes wollte nur kurz auf den Weihnachtsmarkt, ein Betriebsausflug. Kurze Zeit später starb sie."

Nadja Cizmar ist das tschechische Opfer. Betriebsausflug innerhalb Berlins? Auf einen Weihnachtsmarkt? Naja - aber dann müssen doch Kollegen in Hülle und Fülle dabei gewesen sein... Keinen Mucks hört man.

-----------------------------------------

Hindernisfahrt für einen LKW

Die Frage lautet: wie um alles in der Welt schaffte es der Fahrer des Weihnachtsmarkt-LKW, diese 60 Meter mit der angeblichen Geschwindigkeit von 60 km/h zu durchkurven?

A wie "Ausfahrt"

Das Sensationsvideo, das die Welt nicht sehen darf







Wäre ich in Berlin, würde ich in den Bussen nachgucken - das einzige Mittel um es zu klären.



Ich kenne das Problem von 9/11, wo die Piloten felsenfest davon überzeugt sind, dass es keine Fernsteuerung über Autopilot in ihren Flugzeugen geben könne, weil sie es jahrzehntelang abgelehnt haben.



Bei VW gab/gibt es ja auch keine Motoren mit Schadstoff-Software.

Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema:

Die Polizei sackte alles an Beweisen ein, was ihre eigene Story hätte belegen können, wäre sie denn wahr. Dazu gehört das Videomaterial des BVG-Busses, Webcams, Passantenfotos und insbesondee: das Dashcaam-Material des Taxis. Der Wagen bog ja gerade um die Ecke, nachdem der LKW angeblich in den Platz gerast war. Dann hätte "Amri" bzw. der reale Fahrer auf dem Videomaterial zu sehen sein müssen, noch aussteigend oder schon fliehend. Aber seltsamerweise bricht die Dashcam-Aufnahme beim Einbiegen in die Budapester str. ab. Warum denn?

WARUM sehen wir die Aufnahmen nicht?

WELT am Sonntag:

2. RTdeutsch-Interview

Lehmann



Kaufen von Augenzeugen? Ja gibt es denn so was ? Und aus politischen Gründen?

Das ist doch schlimm!

Und bestimmt auch nicht erlaubt.

Soll aber vorkommen, bei Budenbesitzern, "Verletzten" usw. Sogar gekaufte Journalisten soll es geben, sagt man.

Ist aber wahrscheinlich alles Verschwörungstheorie.

-------------------------------

"Sensations-Beweise

Videoüberwachung zeigt ihren Nutzen: Amri steuerte den LKW über den Breitscheidplatz in die Budapester Straße - un wurde gefillmt!





Aufnahmen, die dem Generalbundesanwalt vorligen und die er nun dem Bundestag und der Presse zur verfügung stellt, beweisen die offizielle Erzählung





1. In der Pressemitteilung vom 4.1. spricht der GBA von Amri mit dem erhobenen Zeigefinger am Bahnhof Zoo nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz. Endlich wird dieses Foto veröffentlicht. Es ist nicht gefälscht.





2. Aber noch brisanter: der hinter dem LKW zu sehende gelbe BVG-Bus hatte -wie alle BVG-Busse - Videokameras installiert. Deutlich zu sehen ist, wie der LKW plötzlich von rechts aus der Umzäunung des Breitscheidplatzes ausbricht - und wie dann in aller Seelenruhe Amri aus dem Führerhaus aussteigt. Der Fahrer dieses Busses ist Tatzeuge und berichtet in aller Offenheit über das, was das Video zeigt und wie er es selbst erlebte."





Halten Sie die obigen Zeilen für FAKE-NEWS?

Zu Recht. Genau diese eindeutigen, logischen und für jedermann nachvollziehbaren Beweise werden von der Polizei- und GBA-Mafia NICHT vorgelegt.

Weil es sie nicht gibt bzw. weil sie noch nicht fertiggefälscht sind.

Und unsere Presse, unsere Medien INCLUSIVE der sog. linksalternativen Medien Schreiben nichts dazu, fragen nicht, recherchieren nicht. Was für ein schlapper Haufen von Jammerlappen!

------



Rainer Rupp und Jürgen Cain Kübel analysieren bei RT deutsch die "Journalistendichte" auf dem Breitscheidplatz. Kübel lässt sich noch durch den Konrakt mit einem "Opfer" aus Palermo hinters Licht führen.

diLorenzo

LaGrassa

und nun das Palermo-Opfer...

Hinzu: Amri saß in Palermo.

Der LKW kommt aus Mailand, wo Amri starb.

In Turin nahm er Fracht auf - wo Amri ebenfalls "gesichtet" wurde.



Das ist ziemlich viel Italien.



Italien ist ein "katholisches" Land, es ist das Land, über das die allermeisten Flüchtlinge in Europa einwandern, seitdem die Balkan-Route gesperrt ist. Bei Italien fallen mir immer auch die Wörter Mafia und Gladio ein.

---------------------

Die LKW-Deko

Dieses kurze Video zeigt uns, wie in den allerersten Sekunden nach der Bereitstellung des LKW die notwendige Deko fabriziert wird:

https://www.youtube.com/watch?v=6gw6x8ZMH08

-Es liegen keine Trümmer auf der Straße

- Das Knacken und Krachen von Holz ist deutlich zu vernehmen

- von Stöhnen und Schreien von angeblichen Opfern hört man nichts

-die Zahl der offensichtlich beteiligten Schauspieler ist beträchtlich

Hier etwas länger:

https://www.youtube.com/watch?v=ucj0ZDvUYtE

Das Video mit dem Namen "kurz+knackig" zu betiteln halte ich für angemessen.

Noch was - und das ist Beweis hoch 10 für eine Inszenjierung:



WO SIND DIE AUTOS?



Wäre hier ein Lkw von rechts in die Fahrbahn eingebrochen, müssten sich- wenn es nicht gar zu einer Kollision mit fließendem Verkehr gekommen wäre, zumindest mit einem Aufahrunfall zu rechnen gewesen wäre - hier jetzt Autos stauen, entweder aus der Hardenberg oder aus der Kant.



Nichts dergleichen. Diese Straße wurde ABGESPERRT. Und so haben wir auch eine Idee, weshalb da eine Lücke im Dashcam-Video besteht!

---------------------------------

Das dolce far niente bei der "Bergung der Verletzten"

Ein anderer passender Titel des Videos wäre wohl auch "Das Sturzhelm-Spiel".

-----------------------

Die Foto-Fälschung bei BILD

Abgesehen davon, dass ein Motiv "Glühweintasse-Mama-Glühweinstand" in der Ikonographie eher selten zu finden ist, abgesehen davon, dass wir hier eine "Anna" genannnte Frau sehen, deren Mann angeblich ebenso umkam, während das offizielle Narrativ nur ein ukranisches Opfer aufweist, abgesehen davon, dass wir keinen Ort einer Bestattung und nichts von Trauerfeiern der arbeitgebenden Firmen erfahren, abgesehen von den Parallelen zu den anderen erfundenen oder hinzudefinierten Opfern :

bei geomatiko.eu wird über die Fotofälschung diskutiert. Eigene Möglichkeit mit z.B. diesen tools:

https://29a.ch/photo-forensics/#luminance-gradient



http://fotoforensics.com/



http://www.imageforensic.org/

https://www.ptgui.com/download.html

--------------------------------------------

Amri-Geschichte

------

-----

"Interview mit Nakhshon Av, “ישראל הכירה בה רק כנפגעת תאונת דרכים“

(“ Israel recognizes her only as a victim of a road accident ”), Maariv (Israel), 28.12.2016, B006"

Dank an Elias Davidsson:

http://www.barth-engelbart.de/?p=174244



In diesem Artikel von Elias Davidsson wird erwähnt, dass das israelische Opfer in Israel bewusst als Opfer eines Verkehrsunfalls angesehen wird. Ich habe die Quelle in Maariv überprüft, jeder kann das mittels Übersetzungstool ebenso machen. Es stimmt.

Mein Anruf bei der Pressestelle Berlin ergab dazu - NICHTS. Jegliche Presseinfo zu diesem Thema erfolgt nur über den Generalbundesanwalt.

Und der gab es mir schriftlich, dass mehr als die PM von ihm auch nicht kommen werden.

Diese Scheibe des LKW

So wurde nachts nachdekoriert, und im Tageslicht des 20.12. sah es dann so aus:

bzw. zuerst noch so:

Den ganzen Kram festzutackern oder zu kleben muss anstrengend gewesen sein

... aber es waren ja genug junge Leute da - siehe dieses Video

https://www.youtube.com/watch?v=ucj0ZDvUYtE

wo man es noch richtig knicken und krachen hört und die Straße noch trümmerfrei ist.

Noch einmal zur LKW-Einfahrt in den Breitscheidplatz:

------------------------

Falsche Fragen ergeben Nullantworten - und diese Überschrift ist falsch:

CDU fordert Aufklärung

NRW-Behörden stellen klar: Berlin-Attentäter Anis Amri war kein V-Mann

Die CDU fragte bewusst nach "V-Mann des Verfassungsschutzes" und erhielt prompt die Antwort: nein, V-Mann des VS war er nicht. UNd was ist mit "V-Mann der Polizei?"

Er war von der Polizei und nicht vom VS freigeboxt und betüddelt worden.

Und all die "kritischen Geister" incl. der Linken und der AFD machen da mit. Weil "der Staat" ja "der Staat" sei. Herr, lass Hirn regnen!

----

Hier kommt der Planenschlitzer - in der 2. Minute

Hier kommt der crash-test-dummie :

Es folgt der Schwenk auf den zurückgelegten Weg:

Min 1:55 - Die Lichter sind intakt. Der Getränketisch steht, und daran erkennt man das typische Bild, das man erwartet zu dem O-Ton Hollitzers in diesen Sekunden: ""Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Es liegen Menschen unter dem LKW. Die Bilder erinnern leider sehr stark an das, was in Nizza passiert ist." Nur dass die Augenzeugen des Grauens ruhig weiter trinken, einkaufen, das Chaos an sich vorbei geschehen lassen. So kaltherzig sind die bösen Berliner:

Min 2:03 Die Passanten bleiben auch deshalb "gespenstisch still" (O-Ton Hollitzer zuvor), weil ihnen die Deko und die Tische noch nicht umgerissen worden waren. Gespenster-LKW reißen eben nichts um:

Der Ursprung der 16:00Uhr-Entführung:

Blöde ist nur der Zeitabstand zu Amris angeblichem Besteigen des LKW um 19:30. Davon redet der GBA und erklärt sich nicht weiter. Während es logisch ist, dass sich das Künstlerteam der Dienste nach Inbesitznahme des LKW noch ein wenig vorbereiten musste (gelben Bus, Schauspieler, Dashcam-PKW positionieren uvam.), gab es für Amri im offiziellen Narrativ keinen Grund, noch dreieinhalb Stunden zusammen mit dem Sterbenden in der Fahrerkabine zu verbringen.

Wie immer hakelt es an der Feinabstimmung der Zeiten.

Wikipedia schrieb noch am 28.01.2017:

"Die GPS-Daten des Lkw weisen erste Rangierfahrten um 15:45 Uhr aus, die später von dem polnischen Speditionsunternehmer als Übungsfahrten am Lkw durch eine Person, die mit diesem nicht vertraut ist, interpretiert wurden.[14][16][17] Etwa ab diesem Zeitpunkt war der Speditionsfahrer telefonisch nicht mehr erreichbar.[18] Laut den Ermittlungsbehörden wurde der Speditionsfahrer auf dem Beifahrersitz sitzend vom Attentäter auf dem Parkplatz des Lastwagens erschossen.[19]"

Zahlenkorrekturen:

LKW habe zwei Fahrer gehabt nach Polizeiangaben - beide geflohen in unterschiedliche Richtungen (also nicht identisch mit dem hinten in der Kabine liegenden toten Fahrer Urban aus Polen)

Die Patientenzahl bei der Charité sinkt von 16 auf 13.

Aber die Gesamtzahl der Verletzten steigt: Mehr als 50 Menschen waren bei dem Anschlag am 19. Dezember verletzt worden. Die Zahlen schwanken zwischen 48 und 56.

Am Abend der Terrorattacke in Berlin halten sich die Fernsehsender zurück. Sie treten in einer Weise leise, dass einem der Kopf dröhnt. Man wolle nicht „spekulieren“, heißt es lange – bis jeder sieht, dass da etwas nicht stimmt. 20.12.2016, von Michael Hanfeld"

---

Video: man achte auf den Ton ab Minute 30 des Jan-Hollitzer-Videos: "hör auf zu filmen!", man werde von der Polizei weggeschickt, "Halt doch Dein Maul, Du dummer...!" und dann das Aus-der Hand-Schlagen der Kamera. Der online-Chef der Morgenpost scheint nicht allen Beteliigten als Mitglied des Teams bekannt gewesen zu sein.

Video: Breitscheidplatz Weihnachtsmarkt kein Eintrag über Polizeieinsatz im Archiv

Das korrespondiert mit den Katzenfotos -"aus Gründen . Die Berliner Polizei macht sich mit dieser Geheimdienst-Story nicht gemein.

Video In Minute 29: es werde versucht, eine Bude AUFzurichten. Sicher? Nicht HERzurichten, damit es nach LKW-Kollision aussieht? Während angeblich überall Opfer herumliegen, schlendern die Passanten durch, und eine Bude werde AUFgerichtet? O-Ton aus dem Jan-Hollitzer-Video.

lustiges Video: Berlin: Inszenierter Tatort? Meine Sache - Folge 55

Da versucht jemand mit Knetmasse und vielen Behauptungen dem offiziellen Narrativ unter die Arme zu greifen.

----

Der Linken-Vorsitzende twittert:

Beim ewigen Recherche-Zick-Zack:

Auf der nun folgenden Liste von Todesopfern (die Mühe einer Auflistung von Verletzten macht sich wohl niemand) ist nur EIN Name neu und vollständig, der von einer Doris Krebs.



http://www.theaterwiwa.ch/produktionen.htm



(Das dürfte sie wohl sein, unsere Doris Krebs.) Falsch. Kurz darauf erreicht mich diese Traueranzeige

http://trauer.moz.de/Traueranzeige/Dorit-Krebs

Dorit - nicht Doris. Aber diese Anzeige behauptet, und beweist zu7nächst auch nichts.

https://www.facebook.com/ines.laufer.96/...9692358977





Ines Laufer hat 6 neue Fotos hinzugefügt — hier: Gedächtniskirche.

.



"In stillem Gedenken an die Opfer vom 19.12.2016 in Berlin



Sebastian Berlin, 32 Jahre

Lukasz Urban, 37 Jahre

Peter V.,

Nada Cizmarovka, 34 Jahre

Fabrizia Di Lorenzo, 31 Jahre

Dalia Elyakim, 60 Jahre



Doris Krebs, 53 Jahre

Frau aus Neuss, 65 Jahre

IT-Techniker aus der Ukraine



und weitere 3 noch unbekannte Opfer"



Danke an meine Freundin Steffi Schloe für die Recherche und das Update!

#denOpferneinGesichtgeben

Man sollte die Polizei einschalten. Auch um die Namen der Verletzten herauszubekommen. Und die Namen von Augenzeugen.

--------

(1) Wer wider besseres Wissen einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht,

...wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 164, § 258 oder § 258a mit Strafe bedroht ist.

----

Staatliche Anteilnahme .....



"Man höre auch in der Öffentlichkeit wenig von den Opfern, beklagte sie."

Warum nur? Und die Opferangehörigen werden nicht zusammengeführt... Aus Gründen vielleicht?

Politiker könnten über diesen Skandal nämlich stürzen. UNd das wissen sie.

-------

Heute gelang es mir mit unseren Fragen in den ARD Presseclub "einzudringen".



Ich durfte die versammelten Mascolos, Müller-Voggs etc. mit der Frage konfrontieren, ob es nicht Strafvereitelung im Amt ist, den Drogendealer und Kleinkriminellen Amri nicht in u-Haft zu setzen, und ob es Amri überhaupt war -

denn Brieftasche, hülse und Handy waren ja wohl eingeflogen worden aus Mailand, und Amri war nicht fähig, die enge kurve auf dem Breitscheidplatz zu fahren.

Zack.

Im heiligen Gral des deutschen Journalismus die Frage nach der Täterschaft und ordentlicher Recherche gestellt.



Bingo.

Es ist immer noch viel möglich in dieser irren Welt.

http://www1.wdr.de/daserste/presseclub/s...index.html



Der Ausschnitt mit meinem Einwurf - man sehe auf die Gesichter ...

Hier ist das Audio downzuloaden:

http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/...index.html

In Minute 50:23 komme ich zum Zuge...





Budenzauber:

Die angebliche "Einfahrt"

Diese Bude mit dem kleinen Weihnachtsbaum davor ist am Dach beschädigt. Zu erwarten gewesn wäre die Komplettvernichtung durch den LKW, wäre dieser dort hineingefahren. Aber nicht einmal die Metallpfosten, an denen das rot-weisse Absperrband befestigt ist, wurden gelegt. Die Kreidespuren der Polizei jedoch suggerieren genau hier die Einfahrt.

Die angebliche "Ausfahrt"

Nun der Zeuge Budenbesitzer: "Ist direkt an Ihnen vorbeigefahren, ne.."

Was bistn Du für eener, Männeken?

Terroropfer Sebastian B. in Ragösen beigesetzt

"Einen Tag später wäre der junge Mann 33 Jahre alt geworden."

"Am Abend des Anschlags feierte er eine bestandene Prüfung."

Sebastian hatte somit zwei Gründe zu feiern. Auf dem Weihnachtsmarkt? Ein 32jähriger? Allein?

Wir werden noch etwas recherchieren müssen, um Ort und Umstände seines Todes zu erfahren. Er wird die Prüfung nicht allein bestanden haben - Kollegen werden Auskunft geben.

Schwieriger ist es, immer genug Verletztendarsteller für Übungen zu bekommen. Über die B.Z. sucht Patricia deshalb Freiwillige und fragt augenzwinkernd:

„Wer wird unser nächstes Opfer?“ Anmeldung im Internet unter www.ag-maske.de

Zu wenige Deutsche, die Opfer spielen wollen?

Das ist an den Aufnahmen vom Breitscheidplatz ablesbar: zu wenige - wahrlich keine 60. Vielleicht 10.

Dann nimmt man eben Ausländer, die sich sogar nach eigenen Angaben verkrümelt haben wollen, auf dem Weihnachtsmarkt also nicht mehr dokumentiert worden sein können und später für dieses Video so hergerichtet wurden:

Nicht schlecht - und deshalb voll druff mit der Kamera...

LaGrassa ist Schauspieler und betreibt eine Event-Agentur. Ist also vom Fach crisis-actor.

Lucas Vandenberg hat auch alles mitbekommen und ist ganz geschockt:

.... und als Schauspieler/Sänger:

Vandenberg ist ein echter youtube-Star. Er ist jung und braucht das Geld.

Es gibt weitere Schauspieler.

Und Journalisten.

Die alle zufällig auf dem Platz waren und sich so gegenseitig interviewen konnten, auch tags drauf: als Augenzeugen, Opfer, wie es gerade passt.

Anselm Lange erhielt eine Führung durch die Polizei:

"Eine halbe Stunde nach dem Unglück ist Anselm Lange aus dem Gemeindehaus hierher rüber an den Breitscheidplatz gekommen, an den zerstörten Buden vorbei, er hat die Verletzten gesehen und die verstörten Weihnachtsmarktbesucher. Lange kennt viele der Markttreibenden persönlich, seine Kirchengemeinde ist der Vermieter der Weihnachtsmarktbuden."

Anselm macht die Geschäftsführung der Telefonseelsorge Berlin. Nicht nur, auch die Lange & freunde

Kommunikationsgesellschaft mbH hat ihn als Geschäftsführer. So wie die Kirchengemeinde. Von 95-99 im Abgeordneenhaus für die Grünen. "Der Innensenat gab in der vergangenen Woche grünes Licht für den Kubaner Lester Brito Pereira, 24, und seinen deutschen Liebhaber Anselm Lange."

------------------------------------------------------------

Zum Vergleich z.B. Oslo - die Breivik-Bombe: die Crisis-Actors sind gekennzeichnet.

(Und - der IS meldete schon damals die Urheberschaft an. Obwohl das doch alles Breiviks antimuslimisches Agieren war, oder so...)

---

„Was genau passiert war, wussten wir ja lange nicht. Ist es eine Bombe, eine explodierte Gasflasche? Den Lkw haben wir erst gar nicht wahrgenommen. Von überall kamen dann Polizeifahrzeuge mit Blaulicht, ganz viele Polizisten in Zivil, sehr geordnet, sehr professionell.“

Und woher die vielen Zivilpolizisten - und wozu?

---

In Berlin war die Schicksalsgemeinschaft gemischt – bisher fanden sieben Deutsche und fünf Ausländer den Tod; von ihnen, wie von den Schwer- und Schwerstverletzten, kennt man fast keinen Namen, fast kein Gesicht. Das Schweigen ist lärmend, Empathie gefährlich. Ein böser Verdacht drängt sich auf: Waren es am Ende die falschen Opfer, die falschen Täter?

Die angebliche Kurve des LKW:

In die Lücke in der Mitte am unteren Bildrand soll er reingefahren sein...

Zur Erinnerung: das Dashcam-Video zeigt, wie der LKW HINTER den Bäumen fährt - nicht aber, dass er in den Breitscheidplatz hinein rast. Offensichtlich ging es scharf am Bus vorbei, auf der Fahrbahn bleibend:

Dieser Sachverhalt wird auch in diesem Video thematisiert.

andere Perspektive:

...und das nun in anderer Jahreszeit:

Schön zu sehen ist, welche Funktion der gelbe Bus gehabt haben muss. Eine Bushaltestelle gab es nicht nur zur Weihnachtszeit nicht, da hinter den Buden Absperrungen zur Fahrbahn waren. Also sperrte der Bus schlicht die Fahrspur, so dass sich der LKW, von der Dashcam in voller Fahrt dokumentiert, davor setzen und rücksetzen konnte. Zudem war der Bus vermutlich der Aufenthaltsort für die Opferdarsteller und Zivilpolizisten, die dann in Windeseile alles herrichten konnten.

Der GBA will uns die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, wie dieser Tausendsassa Amri es geschafft haben will, sich in einer halben Stunde ab 19:30 Uhr mit dem Cockpit dieses Scania-LKW vertraut zu machen und dann auch noch die ihm fremde halbe Großstadt Berlin mit einem 18-Meter Gefährt zu durchkreuzen, ohne vor dem Breitscheidplaz schon Kleinholz zu produziren. Und dann auch noch mit der Geschwindigkeit in die Lücke rein und die Kurve kriegen....

------

Sehr geehrter Herr Hauß,



mit Blick auf die laufenden Ermittlungen bitte ich um Verständnis, dass über die veröffentlichten Presseerklärungen hinaus keine Auskünfte erteilt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Dr. Büngener

Staatsanwalt

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

- Pressestelle -

Brauerstraße 30

76135 Karlsruhe

Telefon: +49 (0)721 8191-410

Fax: +49 (0)721 8191-492

Mail: pressestelle@gba.bund.de

Homepage: www.generalbundesanwalt.de

-------

Flucht von Anis Amri77 Stunden quer durch Europa

Wo war Anis Amri wann? Die Ermittler können die Spur des Berlin-Attentäters durch mehrere europäische Städte verfolgen. Wichtige Fragen aber sind noch offen. Ein Überblick.

Während wir uns die Mühe genauer Zeugen-, Daten- und Fotoanalyse machen, sind die Qualitätsmedien völlig schmerzfrei und veröffentlichen das angeblich Amri zeigende Foto ohne jede Scham oder Frage. Es zeigt

jemanden irgendwo irgendwann





Und weiter im Verwirrspiel:



Folgendes Video veranlasst mich wieder, den LKW als Theaterkulisse anzusehen.



https://www.youtube.com/watch?v=8ppJNA56TTA

Daraus folgende Stills - vgl. mit den Aufnahmen unten:



[Zu dieser Argumentation gibt es einen ernstzunehmenden Einwand: woher wissen wir, dass das Video wirklich die ERSTEN Minuten nach dem Attentat darstellt? Könntze es nicht sein, dass es mitten in der Nacht, nach den ersten Säuberungen der Straße, aufgenommen wurde? Berechtigt - denn wir fragen ja auch nach den Aufnahmedaten von MSM-Fotos...

Aber: falls es so wäre, müssten die Absperungen zu sehen sein. Falls es so wäre, kann ja nicht die LKW-Frontscheibe wieder teilrepariert worden sein.

Nun gibt das



Weiterer Einwand: das dem Video entnommene Foto der Längsseite des LKW zeige den ja in einem anderen Winkel als das Foto mit dem Müll. Ja. Dennoch. Man vergleiche das Video. Weiterer Einwand: der Müll sei später unter dem LKW hervorgezogen worden, um abschleppen zu können. Machen Sie sich selbst ein Bild....

Mit spitzen Fingern verlinke ich hier das Wisnewski-Video: Daraus folgende Stills - vgl. mit den Aufnahmen unten:[Zu dieser Argumentation gibt es einen ernstzunehmenden Einwand: woher wissen wir, dass das Video wirklich die ERSTEN Minuten nach dem Attentat darstellt? Könntze es nicht sein, dass es mitten in der Nacht, nach den ersten Säuberungen der Straße, aufgenommen wurde? Berechtigt - denn wir fragen ja auch nach den Aufnahmedaten von MSM-Fotos...Aber: falls es so wäre, müssten die Absperungen zu sehen sein. Falls es so wäre, kann ja nicht die LKW-Frontscheibe wieder teilrepariert worden sein.Nun gibt das Video-Original darüber Auskunft : definitiv ist es sofort nach dem "Unfall" entstanden, der deutsche Filmer betrachtet das alles als Unfall.Weiterer Einwand: das dem Video entnommene Foto der Längsseite des LKW zeige den ja in einem anderen Winkel als das Foto mit dem Müll. Ja. Dennoch. Man vergleiche das Video. Weiterer Einwand: der Müll sei später unter dem LKW hervorgezogen worden, um abschleppen zu können. Machen Sie sich selbst ein Bild....Mit spitzen Fingern verlinke ich hier das Wisnewski-Video:





zum Vergleich bzgl. der Frontscheibe oder des Mülls vor dem linken Scheinwerfer einige Minuten später:











zum Vergleich Minuten später die zuvor leere, nun zugemüllte Straße:

- wie gehabt bei diesem Autor dünn in der eigenen Recherche, sich wiederholend, aber gut in der technischen Aufbereitung]zum Vergleich bzgl. der Frontscheibe oder des Mülls vor dem linken Scheinwerfer einige Minuten später:zum Vergleich Minuten später die zuvor leere, nun zugemüllte Straße:

Die Opferdarsteller bluten nicht, zeigen kein Gesicht, stöhnen oder reden nicht, sind keineswegs 60 an der Zahl und werden weder erstversorgt noch in die stabile Seitenlage gebracht.

----------------------------------------------------------

Sehr geehrter Herr Hauß,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Ihre Fragen betreffen die Ermittlungen wegen des Anschlags vom auf einen Berliner Weihnachtsmarkt. Hierzu darf ich auf unsere Pressemitteilungen vom und verweisen. Diese sind auf unserer Homepage (www.generalbundesanwalt.de/aktuelles) abrufbar.

Die Pressestelle der Bundesanwaltschaft ist zudem zur Erteilung von Auskünften nur gegenüber Medienvertretern berechtigt. Für künftige Anfragen darf ich Sie bitten, uns schriftlich eine Legitimation als Pressevertreter zukommen zu lassen.



Mit freundlichen Grüßen





Sehr geehrter Her Dr. Büngener ,



danke für Ihre prompte Antwort.

Mich erstaunt allerdings, von einer Behörde, die quasi von Amts wegen die Schriftform bevorzugt, einen Wunsch nach Telefon-Kommunikation zu erhalten.

Mein Wunsch nach einer ZEITNAHEN Antwort per Mail halte ich aufrecht, und die Begründung liegt natürlich in der schriftlichen Verbindlichkeit, die einer behördlichen Kommunikation eigen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Hauß

Bachstr. 16

79232 March

--------------------------------------------------------------------

-----Original-Nachricht-----

Betreff: AW: Amri - Ihre gestrigen Ausführungen

Datum: 2017-01-05T10:31:10+0100

Von: "pressestelle" <pressestelle@gba.bund.de>

An: "A.Hauß" <acasa@t-online.de>

Sehr geehrter Herr Hauß,



zur Beantwortung Ihrer Anfrage bitte ich höflich um Mitteilung Ihrer telefonischen Erreichbarkeit.



Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Büngener

Staatsanwalt

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

- Pressestelle -

Brauerstraße 30

76135 Karlsruhe

Telefon: +49 (0)721 8191-410

Fax: +49 (0)721 8191-492

Mail: pressestelle@gba.bund.de

Homepage: www.generalbundesanwalt.de

--------------------------------------------------------------------------------------

E-Mail an





"Sehr geehrte Frau Köhler,





folge ich Ihren Bemerkungen von gestern, stieg Amri eine halbe Stunde vor dem Anschlag in das Führerhaus des LKW.



Kann ich daraus folgern, dass



a) der tödliche Schuss auf den Fahrer erst dann erfolgte - und alle Meldungen bzgl. vorheriger Ermordung falsch sind



b) alle Meldungen zuvor bzgl. eines "Ausprobierens" des LKW durch mehrfaches Bewegen durch die Stadt jeder Grundlage entbehren? Stimmten die GPS-Daten nicht?







Weiter: ist es polizeiüblich, einen Vergleich einer mutmaßlichen Tatwaffe mit einer Hülse als Beweis anzusehen? Eine Hülse kann jederzeit vor oder nach der einen oder anderen tat "erzeugt" und transportiert werden. Normalerweise sind nicht die Hülsen, sondern die darin befindlichen Projektile tödlich und nur ein Vergleich mit ihnen beweiskräftig.







Weiter:



warum stellen Sie der Öffentlichkeit das Foto des Amri mit dem "Fingerzeig" am Bahnhof Zoo nicht zur Verfügung?















Mit freundlichen Grüßen

Andreas Hauß

Bachstr. 16

79232 March"



Hü und Hott

"

."

Leider verschweigt uns die FAZ, was die Sprecherin des GBA zum Zeitpunkt dieses Schusses sagte.

Verwirrend auch das hier in der ZEIT:

"

. "

Will die Zeit behaupten, Amri habe nachmittags mal eben den Fahrer erschossen, sei dann in die Moschee gegangen -den sterbenden Polen im Führerhaus lassend nach dem Knall des Schusses - und sei dann seelenruhig eine halbe Stunde vor dem Anschlag hinzu geklettert? Oder dass Köhler dies behauptet habe?

Hier der

in der Tagesschau.

Und was ist jetzt mit dem Herumkurven des LKW - angeblich per GPS-Daten und Fahrtenschreiber minutiös nachvollziehbar - in Berlin mit Start und Stop, um sich mit dem LKW vertraut zu machen?

Vergessen. Keiner hakt nach. Wie immer bei solchen Fällen (ich hatte das schon bei 9/11 nachgewiesen) werden x Versionen eines falls in die Welt gesetzt, an denen wir uns abarbeiten dürfen, um sie dann nicht einmal einzukassieren. Da gibt es kein Dementi der alten Meldungen, da gibt es keine erklärungen, weshalb die Version A korrekt und die Version B fehlerhaft und die Version C gelogn war. Sondern alles existiert nebeneinander im Vertrauen auf unsere Scheißmedien, die nicht einmal ansatzweise scharf nachfragen geschweige recherchieren

Die anwesende Journaille, die den Worten Köhlers lauschte, bezeichne ich als Huren der Dienste und der GBA-/Polizei-Mafia.

Birnen mit Birnen vergleichen:

"

"

Wie hier ausgeführt, wäre ein waffentechnisches Gutachten der Italiener, das die Übereinstimmung des Projektils mit der Tatwaffe aus Mailand beweisen würde, ein wirklich starkes Indiz für die Täterschaft Amris. Aber eine Hülse ist kein Projektil. Eine aus der Mailander Waffe verschossene Hülse kann auf demselben Wege nach berlin gelangen wie die papiere, die Brieftasche und die Fingerabdrücke. Man kann sie dann getrost mit der Dienstpost wieder zur Begutachtung zurückschicken. Die FAZ zeigt dann noch schön die Twitter-Meldung der Italiener. Solche Untersuchungsergebnisse in deutschen Medien hätte man gerne auch in Sachen Winnenden, NSU etc. gesehen. Die Vergleichsfotos zeigen, wie nervös die Dienste mittlerweile angesichts der kritischen Fragen sind. Gut so.

Wie schrieb der Generalbundesanwalt:

"

Weiteres Verwirrspiel:

(Fotofragen...)



"

."

Um zu "beweisen", dass Amri sich zur Zeit des Anschlags in Berlibn aufhielt und deshalb als Täter in Frage kommt, wird JETZT erzählt, er habe am Vorabend noch mit einem tunesischen Kumpel in einem Restaurant gegessen. Den Kumpel nimmt man hops, weg ist er.

Weitere Ersatzvornahme:

"

. "

Nur leider wird uns dieses Foto vorenthalten.

...wohl...davon ausgehen....Verdachtsmomente...reichten nicht...

In Berlin bemüht man sich nach Kräften, Amris Anwesenheit in Berlin zu beweisen:

"

,...

...De Verdachtsmomente im Hinblick auf ein Treffen des Mannes mit Amri am Vorabend der Tat reichten demnach nicht aus für einen Haftbefehl der Bundesanwaltschaft.

Die Sprecherin bestätigte auch Angaben der italienischen Polizei, wonach die bei Amri in Mailand gefundene Waffe auch in Berlin verwendet worden war."

Was allerdings ein waffentechnisches Gutachten mit Vergleich des Berliner Projektils voraussetzt. Ein starkes Indiz - denn es dürfte schwer sein, einem lebenden Amri eine Berliner Mordwafffe in Mailand unterzujubeln, damit er dort einen Polizisten beschießt. Für die Öffentlichkeit ist das allerdings nicht nachvollziehbar, da muss der Glaube an die Korrektheit der italienischen Institutionen her.

Traueranzeige Sebastian Berlin

Damit ist die Frage, ob sich tatsächlich der LKW durch den Weihnachtsmarkt gepflügt hat, m.E. definitiv beantwortet. Die Frage nach der Täterschaft und nach x Umständen bleibt aber offen.

So sind z.B. meines Wissens die Angehörigen von Sebastian erst durch die Medien über seinen Tod informiert worden. Man vergleiche die Benachrichtigung des italienischen Opfers...

Ein anderes

erklärt anhand seines Tablets die LKW-Zufahrt:



Die Zufahrt war klar markiert, breit genug, und die dahinterliegende Budengasse ließ genug Raum für eine dann doch nur geringe Kurve. Korrektur einige Tage später: Diese schöne hier gezeigte Einfahrt war es jedoch nicht, durch die der LKW gerauscht sein soll, sondern die Lücke zwischen dem linken Weihnachtsbaum und der Hütte daneben. Von einer sanften Kurve lässt sich dann allerdings nicht mehr reden. Zudem wurde im geomatiko-Forum ein wenig zu La Grassa recherchiert



Wir können uns mit unseren Fragen und Recherchen wieder der Frage der Täterschaft widmen, statt der technischen Detailhuberei nachzugehen. (Diesen Satz halte ich nur noch bedingt aufrecht.)

Video:

Budenbesitzer & "Zeuge", der nicht persönlich beim "Anschlag" anwesend war:

2:17 "Sind welche zu Tode gekommen, die `ne Hütte/Stand hatten?"

"Nein." - "Wohl nur Passanten wahrscheinlich so?" - "Nur Passanten. Watt wär passiert, wenn er hier eenmal durchjefahrn wär!?"

Ja, es ist "ein Wunder"(Zitat 01:59), dass da einige überlebt haben.

Möchten Sie selber mal ein Massaker ins Bild setzen? Kein Problem. Buchen Sie

http://crisiscast.com/

Es gibt auch Konkurrenzfirmen - auch in Europa.

Ja - wenn man es nicht vor Augen hätte mit einem Klick, würde man das alles kaum glauben.

Nur geht es nicht um Glauben. Es geht um die Recherche, den Diensten immer hart auf den Fersen.

Amri hatte in Italien rund 1000 Euro in bar bei sich



Tohuwabohu

All den Überlegungen von gestern bzgl. der ungenannten Opfer widersprechen die nun langsam recherchierten Opfernamen.

-

Fabrizia di Lorenzo (31) starb beim Berlin-Anschlag

|

Italienisches Terror-Opfer in Heimat beigesetzt

Aber seltsam ist das hier:

"

."

Da fehlt "jede Spur" - Handy und Fahrkarte werden gefunden.... Von "jemand".

Da werden die Eltern noch in der Nacht informiert - aber Verwandte "vermissen" sie.

Wird das Außenministerium - gemeint sein kann doch nur das deutsche - die Eltern noch in der Nacht informieren über den Tod der Tochter, wenn diese NICHT identifiziert war?

Würden Sie nachts jemanden anrufen mit einer solchen Nachricht?

Wenn Frau DiLorenzo identifiziert gewesen sein sollte - dann passen alle Nachrichten von ihrem "Vermisstsein" nicht dazu. Es handelt sich dann um bewusste Nebelkerzen.

Es geht nicht um den Tod. Frau Di Lorenzo ist unstreitig beerdigt. Es geht um die Umstände des Todes, des Auffindens, der Identifizierung.

.

Nur erinnern wir uns an die Obduktionsergebnisse beim polnischen LKW-Fahrer: hatte er noch gelebt? Wie lange? Trotz Kopfschuss? Einer will gar einen Schuss gehört haben-Am Breitscheidplatz. Hat er Amri gar ins Lenkrad gegriffen? All diese Fragen waren in den Medien zu lesen. DAs Tohuwabohu findet nicht hier auf MAI, nicht in unseren Köpfen, sondern in den offiziellen statements statt und auch in der Qualitätspresse.

- Iñaki Ellakuria

oder auch: unter den betroffenen Berlinern war eine Gruppe Pennbrüder, die Stammgäste in der Bahnhofsmisssion am Zoo sind/waren. Von denen gibt es natürlich keine Bilder oder persönliche Nachrufe.

Seltsam sind aber auch diese Formulierungen:

"

."

Und im selben Artikel:

"Der am Mittwoch bestätigte Tod einer 53 Jahre alten Frau aus Eichwalde (Dahme-Spreewald) hat in der Region Bestürzung ausgelöst. ..... Er sei tief betroffen. Im Rathaus hatte man dazu bis Donnerstagabend keine offiziellen Informationen. Bürgermeister Bernd Speer (parteilos) wollte sich deshalb noch nicht äußern. Er will die offizielle Bestätigung abwarten und dann in Absprache mit den Hinterbliebenen entscheiden, wie die Gemeinde reagiert. „Das gebietet der Respekt“, sagte er."

Am Mittwoch bestätigt, am Donnerstag aber nicht offiziell bestätigt?

Heute - wenn alles gut geht - gibt es evtl. auch eine massstabsgerechte Skizze mit eingezeichnetem Wendekreis des LKW. Sie sehen, werte Leser: MAI ist ergebnisoffen und ermittelt in alle Richtungen.

Hier

.

Das

Hier

durch einen offenbar Nazi-affinen Anonymen, interessant sind die Bilder des Sattelzugs von 1:30 bis 2:00.

Berliner Weihnachtstheater 2016



andere Szenarien:

"

"





Diese zwei Videos geben zu denken:

https://youtu.be/1jugFoEJMWs



Sie zählen nur eines? Korrekt.



Gerade als ich das, das sich mit dem Spaziergang des Online-Chefs der Morgenpost beschäftigte, verlinken wollte, war es bei youtube nicht mehr auffindbar - natürlich: da war ja das Material dieses Herrn verwendet worden. Das Zitieren von Quatsch, um sich damit kritisch zu beschäftigen, verletzt natürlich die Autorenrechte dieses Phantasierers.

Denn von Phantasien muss man wohl sprechen, wenn dieser Augenzeuge der Minuten nach dem Anschlag zwar SAGT, er sehe viele Leichen und Verletzte am Boden liegen, diese aber nicht zeigt.

Aus Pietät natürlich. Der Revolverjournalismus pietätvoll.

Halten wir fest: nur ca. 60 Meter angebliche Fahrstecke auf dem Platz.

Das sind bei 12 Toten und 48 Verletzten - na=!- jawohl pro Meter ein auf dem Boden Liegender. Nun nehmen wir die Ersthelfer, später die eintreffenden Sanitäter hinzu: so in etwa 120 Leute in gebückter oder knieender Haltung auf 60 Meter Strecke: das müsste doch irgendwie ins Bild kommen, wenn man nicht die Kamera in den Himmel hält.

Aber da ist NICHTS.

Man sieht stattdessen Interessierte zum Ort des Geschehens schlendern. Ohne Schreie, ohne Ach und Weh.

Sehen Sie doch selbst das dokumentierende Video - ohne Kommentare eben!

Und nun zum LKW:





Erkennen Sie - immerhin am Morgen danach - all die schlimmen Beschädigungen der Front durch Holz, Eisenstangen, durch die umgeworfenen Poller und insbesondere Blut, Fleisch- und Hirnfetzen der Opfer?

Oder sehen Sie einfach nur die beschädigte Scheibe (durch die hoch fliegenden Menschen?) samt der offenbar gut drapierten Weihnachtsdekoration?

So sieht ein LKW nach einem Großcrash aus. Können Sie mir erklären, wie durch diesen LKW der Müll auf die Straße gekommen sein soll, am unteren Bildrand z.B.. Flugmüll...

Hier gibt es auf geomatiko.eu weitere LKW-Fotos

Dabei fällt uns dieses Müll-Detail auf:

Fanta-Flaschen wie festgeklebt, Sektflasche unbeschädigt. Aber 60 Tote und Verletzte.

Was da nicht alles noch steht! Ja das war zentimetergenau durch die Gasse zwischen Pollern und Hütten hindurch. Das erklärt alles. Der Amri war halt ein Tausendsassa und hat sich auf die Menschen konzentriert.

Da ist der LKW hinten am Auflieger beschädigt - als sei er rückwärts gegen einen der Poller des Breitscheidplatzes gefahren.

Zeugen verplappern sich:

"Il mezzo andava avanti, poi indietro.

Das Fahrzeug ging nach vorne, dann wieder zurück."

Zu blöd aber auch - lag wohl an der Abschaltautomatik oder so?

Nochmals: die Berliner Polizei verschickt, nachdem ihr vom BKA, dem GBA und den beteiligten Diensten die Pressearbeit abgenommen wurde, nur noch Katzenfotos -"aus Gründen".

Ja - es gibt den toten polnischen Fahrer. Da mussten sich die Verbrecher immerhin in den Besitz des LKW bringen. Die Beerdigung fand schon statt. Wo sind die Namen der anderen Opfer? Wo fanden die Beerdigungen statt? Natürlich gehen wir den einzelnen Meldungen bzgl. der Verletzten nach, auch den Augenzeugenberichten. Sie sind spärlich. Die Inhaber der Buden, dier Geschäfte auf der anderen Straßenseite müssten gute Zeugen abgeben: wo sind deren Berichte, wo sind die Interviews?

"Das Schweigen der Politik

Zu den Merkwürdigkeiten des Falles Anis Amri gehört das Schweigen der Politik. Rund zwei Wochen ist es nun her, dass der Tunesier einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt lenkte und zwölf Menschen tötete. Aber die Politik ist - bis auf die CSU - erstaunlich still. Es ist offenkundig, dass im Fall Amri schwere Fehler gemacht wurden. Amri hatte Kontakt zu Islamisten, war mit gefälschten Papieren unterwegs, dealte offenbar mit Drogen. All das wussten die Behörden. Dennoch schlüpfte er durchs Netz."

schlüpfte er durchs Netz

schlüpfte er durchs Netz

Welches Netz? Aktives "Schüpfen"? Was das ehNaMag aufzählt, sind simple Straftaten, für die jedermann sofort eingebuchtet würde, zumal ein Vorbestrafter. Ein Abzuschiebender.

Stattdessen:

Amri wurde von den Diensten GEFÜHRT

"

sagt die Journalistin in Minute 4:20. Jäger widerspricht nicht.

Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt: "Super-GAU für die beteiligten deutschen Sicherheitsbehörden"

Deiseroth im Interview mit Klöckner auf Telepolis

Dieter Deiseroth hebt ab auf die Nicht-Festnahme Amris trotz seiner Gefährder-Eigenschaft. Ob Aussagen - von Zeugen belegt - schon gerichtsfest eine Planung darstellen, mag man diskutieren. Für eine Abschiebehaft müsste es auf jeden Fall reichen - bei dem Vorleben.

Nur hat das alles nichts mit der Frage der Täterschaft in Berlin zu tun.

Oder doch in dem Sinne, dass Amri die Idealbesetzung für den Posten des Attentäter-Sündenbocks war und DESHALB nicht hops genommen wurde.





Falsch verdächtigter Pakistaner:

"Als ich mich wehrte, fingen sie an, mich zu schlagen"

Nach dem Anschlag in Berlin hatte die Polizei fälschlicherweise einen Pakistaner festgenommen. Er habe Angst um sich und seine Familie, erzählt er dem "Guardian".



Milieupflege für Dienste und Polizeimafia:





"gelang es abzutauchen":

"Ausgerechnet Amri aber gelang es abzutauchen. In den Wochen vor der Tat wussten die Sicherheitsbehörden nicht, wo er sich aufhielt, wie und mit wem er kommunizierte. Dies wäre besonders von Interesse gewesen, nachdem seine Glaubensbrüder um den Prediger Abu Walaa Anfang November verhaftet worden waren."

Dies gilt es im Hinterkopf zu behalten: der "Gefährder" war sehr wohl bekannt, als Sprücheklopfer, zugleich als idealer Sündenbock - nur war er "untergetaucht". Seine Anwesenheit in Mailand war unbekannt, erst als er dort identifiziert wurde, konnte der Anschlag und das Legen des papertrails beginnen.

"de facto auffordern unterzutauchen":

"Schulz: Die gesetzlichen Befugnisse sind heute schon recht weitgehend. Man muss diese nur konsequent umsetzen. Dafür fehlte aber bisher der politische Wille. Kaum ein Mensch versteht, warum wir behördlicherseits Menschen in Deutschland in die Illegalität entlassen beziehungsweise de facto auffordern unterzutauchen. Grundsätzlich sollten straffällig gewordene Personen ohne einen gültigen Aufenthaltstitel, wo es möglich ist, konsequent abgeschoben werden. Es gibt zahlreiche Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Asylgesetz, die eine Haftstrafe vorsehen. Man könnte damit gerade Gefährder außer in Abschiebehaft auch in Untersuchungshaft und später gegebenenfalls in Strafhaft nehmen."

"de facto auffordern unterzutauchen" - doch, das kann man durchaus verstehen, wenn man die Strategie der Spannung zugrunde legt. Zudem ist ein kleinkriminelles Milieu wie z.B. der Nordafrikaner am Kölner Rheinufer nicht nur ein unerschöpflicher Quell für gelegentliche Festnahmen, wenn politisch notwendig, sondern auch für die mafiösen Strukturen, die ein erquickliches Reservoir für dreckige Dienstleistungen und Abzocke eines Beuteanteils zur Aufbesserung der Beamtenbezüge darstellen.

RT deutsch checkt nicht das alte Spiel, die Polizei und die anderen Dienste auf Kosten des VS aus der Schußlinie zu nehmen:

" Auch der Kölner Express wirft dem Verfassungsschutz Versagen vor ."

Völlig unhinterfragt bleibt bei RT, ob das narrativ, Amri sei der Täter, überhaupt stimmt, und das trotz der von Anfang an guten Skepsis bei RT bzgl. der offensichtlich gepflanzten Spuren.

Kehrwoche beim ZDF

- von Henryk M.Broder. Jaja, Broder als Medienanalytiker. Was es nicht alles gibt.

1000 kleine Nadelstiche - Polarisierung - rechte Kräfte an die Macht...

Also nichts anderes, als was die

schon immer beinhaltete. Mit dem Unterschied, dass früher die Linken soweit Durchblick hatten, dass sie den Master erkannten. Damals.

Heute erkennen sie nicht einmal, dass Merkel nicht "irgendwie dumm und ungeschickt" agiert, sondern exakt diesem Konzept folgend die Rechte züchtet (nicht züchtigt. züchtet). Nährboden war und ist die Flüchtlingspolitik, Ziel sind weitere Machtoptionen als die schwarz-rote GroKo.

- sagt sogar die NYTimes.... Und dann gibt es außer dem FBI noch zwei,drei weitere Dienste in den USA, sagt man.

ARTE-Doku:

Gleich zu Beginn schön zu sehen: die neuen Abrams-Panzer des IS, die von den Irakern brav überlassen wurden (statt sie durch eine simple Handgranate in der Bordelektronik unbrauchbar zu machen oder womöglich sie im Kampf zu benutzen..). Für jeden dieser Panzer benötigt man heutzutage ausgebildete Mannschaften - die Ausbildung durch US-Kräfte in Incirlik und anderswo ist offensichtlich.







Gutjahrs Freund, LKW + die Journalistenpflicht:

"

"

Jan Hollitzer aus Erfurt macht

Die Welt der 40.000 Journalisten in Deutschland ist so klein.







Anfang und Ende: wenige Hundert Meter in Berlin und Mailand

"

Zwischen den vier Orten leigen wenige Tage: 19. bzw. 23.Dezember und

.

Für die Identität und Anwesenheit Amris in Mailand sprechen konkrete Zeugen, ein Schulterschuss, eine veritable Leiche.

Für die Identität und Anwesenheit in Berlin zuvor am19. sprechen ein verpixeltes Foto an der Moschee 8 Stunden nach dem Breitscheidplatz-Massaker, seine Brieftasche und Fingerabdrücke am LKW (beide seltsam spät gefunden). Die Fingerabdrücke seien es jedoch gewesen, die den angeblichen Täter 1 entlastet hatten - angeblich seien von ihm keine Abdrücke im Auto gefunden worden. Wer das sagt, muss mindestens zugleich, wenn nicht schon früher die Fingerabdrücke Amris am LKW -samt Papieren - gefunden haben. Oder die Geschichte der Abdrücke ist erlogen.

Sie haben somit, werte Leser, mehrere Optionen:

1. Sie gehen davon aus, das offizielle Narrativ sei okay incl. der dopplten kurzen Abstände zwischen den Schauplätzen, dem Zufall des Eintreffens von Papieren zur Aschiebung just am 19, dem übersehenen Papierberg im LKW usw.

2. Sie unterstellen eine false flag -Aktion und nehmen die vorliegenden Fakten als Inizien für eine -zugegeben noch ungeklärte - andere Ablauffolge. Dabei helfen Arbeitshypothesen: der Stahl-LKW befindet sich in Berlin und keineswegs auf einer Fahrt von Mailand nach Berlin: Lenkzeiten, nur ein Fahrer, Sonntagsfahrverbot und die seltsame Nichtentladung bei Thyssen an einem normalen Montagnachmittag sprechen dagegen. Amri und die Moschee aber sollen in Verbindung mit dem LKW gebracht werden, nur man hat Amri leider nicht, nicht seine Papiere, nicht seine Abdrücke. Allzuviele Weihnachtsmärkte gibt es aber nicht, die Aktion startet also, Amri ist jedoch in Mailand. Dort setzt man sich in Besitz seiner Brieftasche, kopiert seine Fingerabdrücke und bringt beides nach Berlin, während noch am Täter1 gebastelt wird. Bachmann weiss aberschon, dass Amri auserkoren ist und plappert es aus.

Das Material trifft ein, Täter 1 ist frei, Amri wird offiziell ins Narrativ eingefügt. Er ist aber noch quicklebendig in Mailand, vermisst seine Brieftasche und wird ein wenig nervös, als er von der Fahndung nach ihm hört, besorgt sich eine Waffe und wird erschossen.

Täter 1 ist unterdes über alle Berge - es muss sich nicht um den ersten Festgenommenen handeln.

Die Berliner Polizei ist leicht frustriert, Pressearbeit wird ihr abgenommen von Generalbundesanwalt und von den Münchenern - also

postet man Katzenfotos -"aus Gründen"

, die darin liegen, dass nichts von der offiziellen Story stimmt, alle aber die Spusi der berliner für Deppen halten.

Wer in Großstädten Mensch und Material von links nach rechts bringen muss, freut sich, wenn die Orte nahe beieinander liegen, wenn es schnell gehen muss mit dem Transport von Ladepapieren, Brieftasche, Fingerabdruck-Kopien: es ist immerhin eine lange Strecke von Mailand nach Berlin zu überwinden.

Andere Hypothesen können auch noch an Fahrt gewinnen. Nur passt meine z.B. dazu, dass man in Zeiten des Ausnahmezustands in Frankreich nicht mal eben schnell durch Frankreich mit dem TGV ohne Ausweis fährt - zumal wenn Hollande in einem Ort auf der Strecke anwesend ist. Amri war die ganze Zeit in Mailand, das passt zu der Faktenlage. Er war alles andere als ein Heiliger - aber er war nicht in Berlin.

Das würde ja noch bedeuten A.A. hätte auf seiner Flucht noch Zeit und Muße ein paar Weihnachtseinkäufe in einem Kaufhaus zu tun. Aber wer die Frechheit besitzt als Staatsfeind No1 mittels ÖPNV zu fliehen, dem ist auch dieses zuzutrauen. Der witscht durch Grenzkontrollen, kauft ohne seine Brieftasche mit Ausweis und Geld TGV-Tickets und hällt die sicheren Sicherheitspowerkräfte zum Narren. Superman und James Bond sind ein Dreck dagegen.

- zuständig für Terrorfinanzierung. Bei 9/11 flog das Pentagonflugzeug auch gerade in den Gebäudeflügel, in dem die Rechungsprüfer gerade das Verschwinden von 3 Billiarden Dollar festgestellt hatten.

über belgische Verhältnisse...



Kriminologen und Experten erklären uns die Welt:

"Da muss abgesperrt werden, da müssen überhaupt auch erst mal die fachkundigen Polizeibeamtinnen und -beamte vor Ort gebracht werden. Das sind Dinge, die wir ja auch in dieser Form in Deutschland noch nicht erlebt haben."



Rolf Clement sagte im Deutschlandfunk, man habe ja auch erst die Toten und Verwundeten bergen müssen.

Halten wir fest:

Absperrung eines Tatorts und Einbringung der Spurensicherung in das Geschehen haben wir noch nie in Deutschland erlebt, und die Spusi muss als erstes die Verletzten bergen, was einen Tag lang dauert, oder zwei.

Kriminologen und Medienexperten werden in Deutschland nicht als Propaganda-Spezialisten einer terroristischen Vereinigung festgenommen, sondern erhalten in der Qualitätspresse und öffentlich-rechtlich Raum in Hülle und Fülle, um ihr verbrecherisches Tun weiter zu führen.

Ein Pegida-Geheimdienstler verplappert sich und sagt, dass die Polizei natürlich sofort die Amri-Papiere gefunden hatte, dass man dem Mann aber den Vorsprung lassen wollte - vgl. den Pariser Attentats-Gesuchten, der auf dem Weg nach Brüssel durch drei Polizeikontrollen "schlüpfte", sprich durchgewinkt wurde. Zur Strategie der Spannung gehört eine schöne man-hunt, jeder soll überall den Terroristen vermuten, und überall soll die Polizei sich aufbauen dürfen.

Seitdem Gutjahr (von dessen Aufenthaltsort zur Zeit des Berlin-Anschlags wir übrigens nichts wiissen) es vormachte, gewöhnen es sich Terror-Experten an, persönlich an den Anschlagsorten dabei zu sein. Die Expertise gewinnt an Farbigkeit und Gedankentiefe. Der erwähnte Geheimdienst namens BND dürfte mit dem BND identisch sein, der aus Tunesien über Amri gewarnt worden war, btw..





Schon zwei Stunden nach dem Anschlag in Berlin twitterte Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann, interne Polizeiermittlungen deuteten auf einen tunesischen Verdächtigen hin. War das nur geraten?

Marokko warnte BND vor Monaten konkret vor Anis Amri

- also war Amri prädestiniert für seinen Job im Dienste der Dienste. Nie vergessen: der "IS" ist eine US-Geburt! Das bewusste Entkommen-lassen war Teil des Plans und diente u.a. dem Verwischen der Spuren in Berlin.

Geomatiko dazu



mehr zum Rumkugeln, Glaskugeln und tödlichen Kugeln in den nächsten Tagen hier.

If you have cristal balls you should not move too fast - sagte mal ein britischer Parlamentarier, und die Doppeldeutigkeit sollten auch wir voll auskosten.

